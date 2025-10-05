Telefoni cellulari in carcere

Vercelli – Nuovo caso di telefoni cellulari scoperti nel carcere di Vercelli. Lo denuncia il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, attraverso il segretario del Piemonte Vicente Santilli: “Due telefonini sono stati scoperti, in altrettante celle occupate tutte da detenuti stranieri, nel corso della perquisizione ordinaria. Il Sappe, sindacato più rappresentativo del Corpo, applaude l’operato della polizia penitenziaria di Vercelli che, nonostante la carenza di personale e di mezzi idonei al contrasto circa l’introduzione nelle carceri di materiale non consentito è sempre in prima linea a tutelare la legalità”. Donato Capece, segretario generale del Sappe, aggiunge: “Nel solo triennio 2022/2024 sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria, nelle carceri italiane, circa 5mila telefonini (4. 931, per la precisione). Per questo, il Sappe torna a sollecitare un intervento immediato del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Torino presso gli uffici del Ministero della Giustizia affinché vengano adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza delle carceri italiane, sensibilizzandoli con la richiesta di schermare le carceri e di dotare tutti i reparti del Corpo di polizia penitenziaria di sistemi per rendere inattivi i sorvoli sulle strutture. La sicurezza degli operatori, dei detenuti e dell’intera comunità è a rischio”.