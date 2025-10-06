Basket Serie A2- Torino sconfitto all’Overtime da Pistoia

Torino ( Basket Torino – Pistoia 87-91) –A distanza di due anni e tre mesi, Torino non riesce a prendersi la rivincita della Finale Playoff 2023 contro Pistoia, che invece rifila ai gialloblù la loro prima sconfitta della stagione regolare (87-91) dopo i primi due successi ottenuti con Cividale e Cento. L’influenza ha colpito entrambe le squadre, con Torino priva di Marco Cusin, mentre Pistoia è arrivata sotto la mole senza un realizzatore importante come Jazz Johnson. Alla fine, è riuscita a spuntarla la squadra di coach Della Rosa, grazie a 35 punti di Seneca Knight, dopo una battaglia che ha avuto bisogno di un overtime per rompere l’equilibrio. Alla Reale Mutua resta il rammarico di andare molto vicina alla vittoria ma senza riuscire a chiuderla al termine dei regolamentari, con un vantaggio che è sfumato con la tripla dello stesso Knight per pareggiare i conti e forzare l’overtime. Alla squadra di coach Moretti non bastano 30 punti e 15 rimbalzi di un mostruoso Allen, e i 21 punti di Massone. Prossimo appuntamento tra pochi giorni, con il turno infrasettimanale in trasferta a Verona questo mercoledì.

Basket Torino – Pistoia

Parziali: 15-16/19-19/20-21/23-21/10-14

Reale Mutua Torino: Robert Allen 30 (8/14, 2/6), Federico Massone 21 (5/8, 3/8), Macio Teague 9 (4/12, 0/1), Giovanni Severini 9 (0/1, 2/5), Davide Bruttini 9 (4/4, 0/0), Matteo Schina 7 (1/3, 1/2), Umberto Stazzonelli 2 (1/5, 0/0), Lorenzo Tortu’ 0 (0/3, 0/6), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0), Andrea Talano 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 34 13 + 21 (Robert Allen 15) – Assist: 14 (Matteo Schina 6)

Estra Pistoia: Seneca Knight 35 (7/14, 5/5), Filippo Gallo 20 (1/2, 4/5), Nicolas Alessandrini 12 (6/7, 0/5), Lorenzo Saccaggi 9 (4/9, 0/0), Federico Stoch 6 (2/2, 0/1), Daniele Magro 5 (2/2, 0/0), Simone Zanotti 4 (2/4, 0/2), Luca Campogrande 0 (0/1, 0/2), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/0), Cosimo Flauto 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 45 8 + 37 (Simone Zanotti 13) – Assist: 10