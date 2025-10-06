Basket Serie B interregionale- Vittoria per la Junior contro Seagulls Genova

Casale ( Junior Casale – Seagulls Genova 83-74) – Nella seconda giornata del Campionato di Serie B Interregionale la Junior Casale ottiene la prima vittoria della stagione sconfiggendo per 83-74 il Seagulls Genova. Dopo un primo tempo dove gli ospiti soffrono il ritmo della Junior Casale e soprattutto le percentuali da tre, Genova abbozza una rimonta che arriva fino al -7 spaventando i padroni di casa ma non riuscendo a ribaltare la partita. La Junior soffre nel finale ma porta a casa la vittoria davanti al suo pubblico. La Junior aumenta le percentuali da tre nel finale e riscappa a più cinque senza concedere punti a Genova.
Junior Casale – Seagulls Genova
Parziali: 39 -12/57-33/71-48/83-74
Junior Casale: De Ros 15, Bertaina, Sirchia 10, Alberione 15, Galdiolo 7, Comin, Avonto 11, Francione, Ruiu 9, Ravioli 4, Raiteri 4, Azzano 8. All. Degiovanni
Seagulls Genova: Venga 15, Ferri 18, Alberghini 2, Brescianini 20, Spallarossa 2, Caversazio, Pintus 7, Zini 2, Petrovic 4, Fantino 1, Diakhate 3. All. Pisoli
Arbitro: Zini e Cavacca di Pinerolo