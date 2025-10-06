Basket Serie B – Terza sconfitta su tre gare per il Monferrato Basket

Capo D’Orlando ( Infodrive Capo D’Orlando – Monferrato Basket 74-70) – Il Monferrato Basket lotta fino all’ultimo possesso ma esce sconfitto di misura (74-70) dalla trasferta di Capo D’Orlando, al termine di una gara equilibrata ed intensa, nonostante un momento complesso e un calendario tutt’altro che semplice. Coach Corbani conferma in quintetto Guerra, Rupil, Zangheri, Marcucci e Martinoni. L’avvio è convincente: dopo il primo canestro del capitano, Monferrato trova ritmo e punti con Zangheri, Caglio e Martinoni, toccando anche il +8. La tripla di Zangheri sulla sirena vale il 21-29 di fine primo quarto. Nel secondo periodo, l’Orlandina – sospinta dai canestri di Bertetti, Gatti e Gaetano – reagisce e, approfittando di qualche errore di troppo dei rossoblù, ribalta l’inerzia fino al 43-38 dell’intervallo. La ripresa si apre con un parziale di 9-0 firmato Novipiù, ma Gaetano replica con otto punti consecutivi e riporta avanti i padroni di casa. L’ultimo quarto è una lunga altalena di emozioni: Caglio trova due triple pesanti, Guerra mette cinque punti di fila e Dia piazza una stoppata spettacolare che precede il libero di Guerra (tecnico panchina siciliana) del nuovo vantaggio Monferrato. Nel finale punto a punto, però, è Jasaitis (Capo d’Orlando) a segnare la tripla decisiva, prima del canestro di Gaetano che chiude i conti sul 74-70. Una prova generosa della Novipiù, che ha saputo reagire ai momenti di difficoltà ma ha pagato qualche imprecisione nei momenti chiave. Ora due importanti impegni casalinghi al PalaEnergica Paolo Ferraris contro Agrigento e Fiorenzuola, occasioni per cercare i primi punti stagionali davanti al pubblico di casa.

Infodrive Capo d’Orlando – Novipiù Monferrato Basket

Parziali: (21-29/22-9/12-13/19-19)

Infodrive Capo d’Orlando: Franco Gaetano 19 (7/8, 0/0), Simas Jasaitis 15 (4/7, 1/2), Gianmarco Bertetti 11 (1/3, 0/1), Marco Contento 9 (2/4, 1/8), Jacopo Rapetti 8 (3/4, 0/1), Vittorio Moltrasio 6 (2/4, 0/2), Luca Antonietti 3 (1/4, 0/1), Patrick Gatti 3 (0/2, 1/3), Matteo Palermo 0 (0/0, 0/2), Ugo Simon 0 (0/2, 0/1), Luca Carrabotta 0 (0/0, 0/0). Coach Bolignano

Novipiù Monferrato Basket: Francesco Guerra 21 (4/6, 1/5), Niccolò Martinoni 17 (4/7, 1/1), Simone Caglio 16 (3/3, 3/7), Lorenzo Zangheri 11 (4/6, 1/2), Francesco Marcucci 2 (1/2, 0/3), Marco Rupil 2 (1/4, 0/3), Pietro Basta 1 (0/0, 0/0), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Destiny Osagie 0 (0/0, 0/2), Alberto Mossi 0 (0/1, 0/1), Vittorio Iacorossi 0 (0/0, 0/0), Andrei Ioan Flueras 0 (0/0, 0/0).Coach Corbani