Basket Serie A- Vince all’esordio la Bertram sconfiggendo l’Olimpia

Milano ( Olimpia Milano – Bertram Tortona 71-74) – Inizia dall’Unipol Forum di Assago la stagione in Serie A Unipol 2025/26 della Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti, omaggiato dall’Olimpia Milano dopo 22 anni sulla panchina Biancorossa. Un esordio straordinario per i Bianconeri , che prima mettono in scena un 26-2 di parziale tra secondo e terzo quarto, e poi resistono alla rimonta dei padroni di casa. Finisce 74-71 per i bianconeri, che ottengono la seconda vittoria di sempre con Milano dopo la trasferta corsara della passata stagione. Unico assente Arturs Strautins nei bianconeri, mentre l’Olimpia si presenta senza Josh Nebo, out per una lesione del bicipite femorale della coscia destra, Shavon Shields, Lorenzo Brown e Leonardo Totè. Vlatko Cancar e Bryant Dunston rimangono fuori dai dodici di Ettore Messina per scelta tecnica.

Olimpia Milano – Bertram Tortona

Parziali: 25-21/44-45/52-61