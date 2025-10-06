Calcio Eccellenza – Prima vittoria in Campionato per la Luese

Pinerolo ( Pinerolo – Luese 0-2) – Vittoria importante quella di oggi per la Luese in casa del Pinerolo. Primo trionfo stagionale per i Biancocrociati, che dopo due pareggi e due sconfitte riescono a trovare i prismi tre punti che scacciano un po’ di nuvoloni neri che si vedevano all’orizzonte da qualche settimana. La squadra di Bresciani sale così a quota cinque punti in classifica, una buona boccata di ossigeno dopo il turbolento avvio. I padroni di casa Pinerolesi non se la passano benissimo, quinta sconfitta in cinque gare e ancora zero gol fatti e zero punti in classifica

Pinerolo – Luese

Pinerolo (4-4-2): Chiabrando; Sacco (7’st Di Gregorio), Campanella ( 41’st Tavano), Fanotto, Zagurski; De Dominicis, Garilli, Tiberio ( 25’st La Monica), Benrhouzile (25’st Mulas); Coppola (41’st Zhuri), Ampese. In panchina. Albunio, Prochilo, Olivera, Salvai. All. Giordano

Luese (4-2-3-1): : Virano; D’Alessandro, Castagna (43’st Zucco), Ambrosino, Camara Papa; Cappai, Armocida (27’st Bellucca); Ferram (43’st Ajmar), Francis ( 16’st Beggi), Zeni; Castagna. In panchina: Artusio, Crocetta. All. Bresciani

Gol: 20’Francis, 31′ Zeni

Arbitro: Riahi di Lovere