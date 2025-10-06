Calcio Serie C – Pareggio per l’Inter U23 contro l’Ospitaletto

Monza ( Inter U23 – Ospitaletto 2-2) – Dopo quattro vittorie consecutive l’Inter trova un pareggio allo scadere nella sfida contro l’Ospitaletto valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C. I nerazzurri di Stefano Vecchi aprono su rigore con La Gumina ma a fine primo tempo vengono rimontati dalla rete dal dischetto di Panatti e dal gol di Pavanello prima del sigillo finale di Zuberek che al 96′ pareggia i conti e fissa il risultato sul 2-2. Al quarto d’ora di gioco l’Ospitaletto si fa vedere con Panatti fermato dall’ottimo riflesso di Calligaris. Dieci minuti più tardi il match si sblocca con l’Inter che ottiene un rigore dopo la trattenuta di Nessi su Prestia: dal dischetto La Gumina supera di destro Sonzogni e manda in vantaggio i nerazzurri con la sua terza rete in Campionato.l fattore comune dei due gol è Messaggi che prima guadagna un calcio di rigore dopo il contatto di Cinquegrano -trasformato da Panatti-, poi nel primo minuto di recupero fa partire un cross su cui Pavanello in mischia chiude in rete per il gol del 2-1. l pressing della squadra di Vecchi si intensifica e i minuti finali sono un continuo assalto alla porta difesa da Sonzogni che prima respinge i tentativi di Topalovic e Zuberek poi si deve arrendere sulla girata dell’attaccante polacco che al 96’ insacca in rete sul calcio d’angolo battuto da Cocchi e fissa il risultato sul 2-2 portando l’Inter a quota 15 punti in classifica.

Inter U23 – Ospitaletto

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante (46′ 9 Topalovic), 19 Prestia, 5 Alexiou (86′ 90 Lavelli); 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski (70′ 14 Bovo), 8 Fiordilino (79′ 11 Agbonifo), 10 Kamaté, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 7 Spinaccè (70′ 35 Zuberek). In panchina : 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 6 Mayé, 16 Venturini, 25 David. Allenatore: Stefano Vecchi.

Ospitaletto(4-4-2): 12 Sonzogni; 2 Regazzetti, 4 Nessi, 6 Possenti, 33 Sina; Guarneri, 26 Mondini (86′ 10 Ievoli), 16 Gualandris, 28 Panatti, 7 Messaggi (70′ 43 Guarneri); 9 Gobbi, 11 Pavanello (79′ 13 Sinn). In panchina : 1 Raffaelli, 22 Bevilacqua, 14 Contessi, 21 Torri, 24 Diop, 70 Orlandi, 74 Pollio, 77 Casali, 98 Nahrudnyy, 99 Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Gol: 27′ rig. La Gumina (I), 44′ rig. Panatti (O), 45+1′ Pavanello (O), 96′ Zuberek (I) .



Arbitro: Angelillo