Calcio Serie D – Pareggio per 2-2 tra Imperia e Ligorna

Imperia ( Imperia – Ligorna 2-2) – Non muore l’Imperia e al 94′ trova la rete del pareggio contro il Ligorna, un gol pesante che consegna il primo punto tra le mura amiche del “Ciccione”. Rammarico in casa Biancoblu, i ragazzi di Pastorino sono stati ripresi due volte nell’arco della gara. Al 6’Ligorna in vantaggio: Rosa, nell’area piccola imperiese, mette al centro dalla destra un pallone sul quale Busto precede i difensori e insacca da pochi passi. Al 9’pareggio Ligorna: Insolito riceve da Busato e dalla lunetta scarica un destro che tocca il palo e si insacca alla destra di Rodriguez. All’85’il nuovo vantaggio del Ligorna; Tiana da fuori scarica una conclusione che si infila nell’angolino basso. In pieno recupero il pareggio dei padroni di casa: calcio di punizione dalla destra di Busato e incornata vincente di Casagrande.

Imperia – Ligorna

Imperia: A. Rossi, M. Di Giosia, N. Bresciani, F. Del Bello, S. Guida, F. Ramires (41’st Loporcaro), L. Insolito (36’st Freccero ), A. Boccia (29’st Ansalone), G. Conti (25’st Conti), N. Costantini (43’pt Idaro ), G. Busato. In panchina. Agostino, Labonia, Piccinin, Khelifi. All. Riolfo

Ligorna :N. Rodriguez Caparroz, L. Dellepiane, C. Carlini, M. Miccoli (38’at Costantino), P. Scannapieco, P. Vassallo (14’st Bruzzo) , A. Rosa, G. Busto (24’st Vitali), A. Sabbione, M. Piredda, L. Tiana. In panchina. Corci, Vernetti, Moramarco, Zenati, Lurani, Sodini. All. Pastorino

Gol: pt 6’Busto, 9’Insolito; 40’st Tiana, 49’Casagrande

Arbitro: Zampieri