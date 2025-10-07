Controlli a tappeto dei Carabinieri a Novi e Serravalle

Novi Ligure – Nel Novese sono stati intensificati i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia nelle zone di Serravalle Scrivia e Novi. Le singole squadre hanno effettuato posti di blocco sulle principali strade cittadine, controllando numerosi automobilisti e sorprendendo un uomo alla guida in possesso di dieci grammi di hashish per uso personale. Il conducente è stato segnalato alla Prefettura e si è visto ritirare la patente di guida. Fermata una donna in stato di alterazione psicofisica che si aggirava per la città impugnando un coltello. A Serravalle, i Carabinieri hanno individuato e denunciato un ladro di carrelli della spesa, destinati all’illecita demolizione per ricavarne materiali ferrosi. Fra le oltre cento persone identificate e controllate, anche un irregolare sul territorio nazionale.