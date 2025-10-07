Provoca un incidente e scappa, si è costituito

Legnano – Un uomo, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, si è costituito stamattina per aver causato un incidente ed essersi dato alla fuga. Al volante di una Range Rover, si era schiantato contro una Renault Clio, non avendo rispettato lo stop all’intersezione con via Resegone. Il conducente della Clio era stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso per le ferite, mentre il responsabile era scappato. L’uomo, che guidava un’auto a forte velocità in via Moscova, è ora denunciato per fuga e omissione di soccorso.