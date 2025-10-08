Basket Serie A2 – Dopo due supplementari l’Urania Milano perde contro la Fortitudo Bologna

Milano ( Urania Milano – Fortitudo Bologna 103-108) – Terza sconfitta su quattro partite per l’Urania Milano che cede di fronte alla Fortitudo Bologna dopo due tempi supplementari. Ce l’ha messa tutta Milano che è stata sconfitta di misura e che non ha nulla da recriminare se non la sfortunata palla concessa a 10” dal termine a Bologna. Una prestazione sontuosa di Taylor e Gentile, autori entrambi di 31 punti, ha permesso all’Urania di portare la partita ai supplementari dopo che nel terzo quarto i Lombardi erano sotto di dieci punti. Non è ancora riuscita a trovare i giusti meccanismi la squadra di coach Cardani che, a parte la vittoria al fotofinish con Avellino, non ha ancora trovato il giusto quintetto e le valide rotazioni. Un roster costruito per puntare alle zone tranquille della classifica che deve salire di qualità in zona offensiva e concedere meno a rimbalzo in difesa. L’Urania Milano deve subito rialzare la testa a partire dalla gara di Domenica prossima a Treviglio e poi nelle successive uscite con Brindisi, in casa, e con Torino in trasferta.

Urania Milano – Fortitudo Bologna

Parziali: 18-32/21-23/29-24/21-10

Urania Milano: Taylor 31, Gentile 31, Amato 6, Lupusor 11, Gamble 6, D’Almeida 3, Bracale, Lomartire, Abega, Cavallero 13, Sabatini 2. Coach Cardani

Fortitudo Bologna: Moore 32, Sarto 16, Della Rosa 5, Sorokas 21, Imbrò 10, Guaiana 7, Fantinelli 7, Barbieri, Moretti 10, Gamberini. Caoch Caja

Arbitri: Radaelli, Gai e Agnese