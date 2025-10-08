Basket Serie A2 – Torino si arrende alla superiorità di Verona

Verona ( Tezenis Verona – Reale Mutua Basket Torino 75-58) – Seconda sconfitta consecutiva per Torino dopo quella rimediata in casa contro Pistoia all’Overtime. Questa volta per il Basket Torino non c’è stato nulla da fare contro Verona che, al netto delle assenze, è stata superiore nel gioco offensivo e nelle percentuali da tre. Difesa efficace fin da subito per Verona: 7-0 di parziale iniziale firmato Johnson e Serpilli. Torino si affida ad Allen per parare la mareggiata e in generale conta sui suoi americani per restare in partita. L’unica eccezione è l’ex Massone ma è Teague che firma il sorpasso torinese (12-11). Verona reagisce subito grazie a Baldi Rossi e Mcgee. Allen continua nella sua serata positiva ma l’ultima parola spetta ancora a Mcgee: 19-16 Verona a fine primo quarto. Nel secondo quarto parte forte Verona: Monaldi si iscrive a referto con due canestri di fila, Zampini e Johnson lo affiancano, Spanghero infila la tripla che completa un 11-0 di break micidiale: più 14 per i Rossoblù. Gli americani della Reale Mutua non si scompongono: Allen e Teague ricuciono le ferite ma il disavanzo si allarga grazie alla vena offensiva di Zampini e alla mano calda di Mcgaee. Nel terzo periodo Torino sembra affondare anche se Bruttini e Allen danno segni di vita e fermano l’emorragia. Ma Verona ritrova concentrazione ed efficacia e conferma il più 16 con Baldi Rossi. All’alba del quarto periodo Teague confeziona personalmente un 4-0 rapido che costringe Cavina al time-out. Allen e Teague esprimono il massimo sfrorzo e. con Bruttini, riportano Torino a -7. La passerella finale di Monaldi e Zampini serve solo a fissare il punteggio finale.

Tezenis Verona – Reale Mutua Basket Torino

Parziali: 19-16/26-15/10-8/20-19

Verona: Monaldi 11, Zampini 11, Bolpin 3, Serpilli 10, Johnson 12, Mcgee 8, Baldi Rossi 9, Spanghero 6, Ambrosin 3. Coach Cavina

Torino: Schina 8, Teague 21, Severini, Allen 18, Bruttini 4, Massone 4, Cusin, Stazzonelli, Tortu 3. Coach Moretti.