Fermato in possesso di hashish, denunciato dai Carabinieri

Milano – In manette un 19enne di origine rumena che nascondeva in un box a Milano più di quaranta chili di hashish. La Polizia di Milano lo ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini si spaccio e resistenza, lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e ha sequestrato oltre quaranta kg di droga. Ieri, intorno alle 18.30 nei pressi dei parcheggi interrati in via Cascina Bianca a Milano, gli agenti, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga in zona Barona, hanno notato un ragazzo a bordo di uno scooter il quale, poco dopo, si è fermato in attesa di qualcuno. Il giovane, raggiunto da un uomo, è entrato all’interno di un box. Dopo qualche minuto il 19enne è tornato al proprio mezzo con l’intento di allontanarsi ed è stato fermato dai Poliziotti. Nella circostanza, il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo aggredendo e spintonando un agente che è rimasto ferito. All’interno del garage hanno sequestrato 43 kg di hashish suddivisi in blocchi da circa 100 grammi l’uno mentre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un altro panetto di droga