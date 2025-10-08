La Regione Piemonte contro il dissesto idrogeologico

Torino – Ci siamo: in questi giorni la Regione Piemonte ha dato il via al progetto di contrasto al rischio idrogeologico. beneficeranno di nuovi interventi di messa in sicurezza del territorio Cinque Comuni della provincia di Torino, due del cuneese, quattro dell’alessandrino, uno del verbano-cusio-ossola e uno del biellese Il progetto fa parte delle tredici opere per la mitigazione del rischio idrogeologico previste dal programma 2025 di difesa del suolo della Regione Piemonte, con un investimento complessivo di oltre 25 milioni di euro. e della Sicurezza energetica, che ha autorizzato l’avvio delle procedure. La Direzione regionale Opere pubbliche e Difesa del suolo, in collaborazione con gli enti locali, ha elaborato il piano, i cui interventi riguarderanno la stabilizzazione di versanti, il rafforzamento di argini e scarpate, oltre alla realizzazione di sistemi di drenaggio e consolidamento in aree soggette a frane e allagamenti. Nel dettaglio, Volvera, None, Almese, Rubiana e Foglizzo – in provincia di Torino – riceveranno 9.560.000 euro. Ormea e San Michele Mondovì- in provincia di Cuneo – beneficeranno di 7.520.000 euro. Cabella Ligure, Berzano di Tortona, Pontestura e Sarezzano – in provincia di Alessandria- avranno a disposizione 2.652.000 euro. Villadossola – in provincia di Verbano-Cusio-Ossola otterrà 3.870.000 euro e Portula – in provincia di Biella – sarà destinataria di 1.425.000 euro. Il programma si inserisce in una strategia avviata dopo le piene del 1994 e del 2000, che colpirono i principali corsi d’acqua. Oggi l’attenzione si estende anche ai bacini minori, spesso responsabili di allagamenti localizzati e danni diffusi.