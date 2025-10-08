Minaccia di lanciarsi dal balcone, salvata dai Carabinieri

Novi Ligure – Stamattina i Carabinieri hanno salvato una donna , affetta da demenza senile, che si trovava dietro alla ringhiera della propria abitazione con il rischio di cadere di sotto. E’ successo a Novi dopo l’allarme per una signora che ha spaventato i vicini per le sue frasi sconnesse e il rischio di cadere dalla balaustra. I Militari hanno scavalcato e, una volta arrivati sul balcone della signora, con coraggio la hanno dissuasa dal compiere il gesto. Alla fine la donna è stata soccorsa dai sanitari. La situazione si è conclusa senza conseguenze con la donna tratta in salvo dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine