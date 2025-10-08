Rissa in un locale a Bosco Marengo, arrestati quattro giovani

Bosco Marengo – Stanotte una violenta rissa scoppiata fuori da un locale a Bosco Marengo ha provocato quattro arresti. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: la chiamata al 112 segnalava decine di persone armate con coltelli e spranghe. Le gazzelle dei Carabinieri sono arrivate mentre i partecipanti si stavano allontanando. Le pattuglie hanno poi intercettato quattro giovani vicino ad una vettura che, alla vista dei Militari, si sono dati alla fuga, ma sono stati subito bloccati e identificati. Si tratti di ragazzi poco più che vent’enni residenti a Pavia. Le testimonianze raccolte dipingono un quadro agghiacciante: i quattro giovani, dopo una lite nata all’interno della discoteca, avrebbero atteso le controparti fuori per proseguire. A farne le spese anche gli addetti della sicurezza del locale, feriti nel tentativo di sedare la rissa. I quattro giovani bloccati sono stati arrestati in flagranza per rissa e lesioni personali e sottoposti agli arresti domiciliari.