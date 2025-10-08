Tentata violenza sessuale ai danni di una 19 enne, salvata dal 118

Pavia – Aggressione e tentativo di violenza sessuale nella giornata di ieri per una ragazza di 19 anni da parte del vicino 29 enne che si è presentato alla porta per chiedere un po’ di latte. Appena l’uomo ha soprassalto la soglia, la situazione è precipitata. La ragazza è riuscita a reagire: ha urlato con la tutta la voce che aveva, cercando di opporsi all’aggressore. Fortunatamente una ragazza coetanea che abita nella stesa palazzina ha sentito le urla e ha avvisato le forze dell’Ordine. La ragazza è stata portata in Ospedale sotto choc, mentre l’aggressore si trova nel carcere di Torre del Gallo con l’accusa di tentata violenza sessuale.