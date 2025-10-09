Furto in abitazione, presi i truffatori

Torino – Una truffa ai danni di una signora anziana si è conclusa con un tempestivo intervento della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia hanno arrestato tre uomini appartenenti alla comunità sinti, ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione ai danni di una pensionata residente nel quartiere di San Paolo a Torino. L’episodio si è verificato quando uno dei tre, fingendosi tecnico del gas, ha avvicinato la vittima sostenendo di dover verificare un presunto malfunzionamento dell’impianto domestico. L’uomo è riuscito a conquistare la fiducia della signora convincendola della necessità di mettere in sicurezza gli oggetti metallici e i contanti presenti in casa per evitare rischi di incendio. Sotto la pressione di una finta urgenza, la donna ha consegnato all’uomo diversi oggetti preziosi, per un valore complessivo di migliaia di euro, oltre a 400 euro in contanti, Il falso tecnico si è impossessato dei beni. è uscito di casa e ha raggiunto i complici che erano in strada in macchina. Il veicolo, dotato di targhe false, si poi diretto fuori città. Il mezzo è stato trovato nei pressi di Vinovo e i tre sono stati perquisiti, La refurtiva, comprendente anche oggetti di grande valore affettivo, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. I tre uomini, tutti di origine sinti, sono stati accompagnati in carcere. La Procura della Repubblica di Torino ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.