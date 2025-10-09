Nuove telecamere in zona Cristo

Alessandria – Il quartiere Cristo continua a investire sulla sicurezza. Grazie al progetto “Adotta una telecamera” l’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo e l’Associazione Alessandria Sud prosegue il percorso di installazione degli occhi elettronici. Dopo la zona di via Bonardi , la piazzetta vicino al Royal e Area Fibi, da ieri sono attive anche su piazza Ceriana e via Parini incrocio con via Umberto Giordano, finanziate dalla famiglia Bagliano e installate dall’azienda Securitydirect. Le immagini saranno visionate e utilizzate unicamente dalle forze dell’ordine, nel rispetto della privacy di tutti. Il piano prevede entro il 2026 l’attivazione di altri impianti in zone strategiche del Quartiere Cristo, tra cui: piazza Pertini, piazza Campora, piazza Aeronautica, via Paolo Sacco, l’area verde di via Campi e via Scazzola.