Annegato nel fiume per sfuggire ai Carabinieri

Cividate al Piano (Bg) – Alla vista dei Carabinieri si è dato alla fuga a piedi e ha raggiunto il fiume Oglio dove si è buttato in acqua ed è annegato. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri quando il giovane, marocchino di 21 anni, in centro a Cividate al Piano avrebbe visto una pattuglia dei Carabinieri e temendo un controllo si sarebbe messo a correre verso il fiume. Non immaginando che la corrente del fiume fosse così forte, è stato inghiottito dalle acque ed è annegato. Gli stessi Carabinieri hanno tentato di soccorrerlo, chiedendo anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Soltanto ore dopo il corpo senza vita è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco.