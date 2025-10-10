Basket Eurolega – Seconda sconfitta su tre gare per l’Olimpia

Milano ( Olimpia Milano – Monaco 79-82) – L’Olimpia rimane sempre in scia ma non approfitta delle occasioni per impattare ed il Monaco, con il talento dei suoi giocatori, trova la vittoria. Daniel Theis fa malissimo alla squadra milanese, trovando sempre il canestro da dentro e facendo sentire l’assenza di Josh Nebo. Una partita molta spezzettata, l’Ea7 trova il modo di tornare in partita dopo il -10 grazie ad un sontuoso Guduric nel finale, ma alla fine prevale Monaco. L’Olimpia deve rimpiangere questa sconfitta, perché se sulla carta ci può stare vedendo il valore dell’avversario, questa versione del Monaco era battibile e, se non fosse stata per la scriteriata scelta di Shields a meno di 24”dal termine , magari avrebbe potuto portarla a casa . Per Milano ci sono 15 punti con 8 rimbalzi di Booker, autore di un ottimo secondo tempo. Da segnalare poi i 13 di Shields ed i 12 con 7 assist di Brown. Per il Monaco 18 punto di James, 17 con 10 rimbalzi per Theis e 13 di Diallo.

Olimpia Milano – Monaco

Parziali: (17-22/ 19-19/ 26-25/ 17-16)

Olimpia Milano: Mannion, Brown 12, Ellis 2, Booker 15, Bolmaro 8, Brooks 9, Leday 10, Ricci, Guduric 10, Diop, Shields 13, Dunston. Coach Messina.

Monaco: Okobo 13, Blossomgame 4, Theis 17, Diallo 13, Hayes 2, Calathes, Tarpey, Begarin, Nedovic, Strazel 8, Mirotic 5, James 18. Coach: Spanoulis

Arbitro: Calic, Lottermoser