Calcio Serie C – Ancora un sconfitta per il Bra, il Carpi vince per 1-3

Sestri Levante ( Bra – Carpi 1-3) – Altra sconfitta per il Bra che continua il periodo buio in cui è caduto nelle ultime partite. Una sonora sconfitta per 1-3 certifica il momento difficile che sta attraversando la squadra di Nisticò. Al 6′ gli ospiti passano: cross di Cortesi dalla bandierina che disegna un cross perfetto per Panelli che anticipa Renzetti e con uno stacco imperioso sigla il vantaggio del Carpi. A fine primo tempo il raddoppio: punizione battuta da Cortesi che si insacca sul primo palo alla sinistra di Renzetti. Il Bra sente lo scossone e al 53′ riapre il match: destro incrociato di Baldini su cross rasoterra di Minaj proveniente dalla destra. Al 70′ il Carpi chiude il match: ancora su palla inattiva Lombardi stacca di testa su un cross proveniente da Cortesi, ancora una volta, dopo uno scambio con Figoli su azione nata da calcio d’angolo. Pallone che si infrange sul legno interno e termina la sua corsa in fondo alla rete. Seconda sconfitta consecutiva per il Bra che non riesce ancora a trovare la giusta continuità di risultati.

Bra – Carpi

Gol: pt 6′ Panelli, 41′ Cortesi; st 53′ Baldini, 70′ Lombardi

Bra (3-5-2): 22 Renzetti; 4 Cannistrà, 31 De Santis, 6 Sganzerla; 10 Pautassi, 77 Brambilla (69′ La Marca), 8 Tuzza, 9 Di Biase (74′ Dimatteo), 55 Nesci (83′ Cuccinello); 92 Baldini, 21 Minaj. In Panchina: 1 Franzini, 12 Menicucci, 3 Rottensteiner, 5 Chiesa, 14 Lionetti, 20 Morleo, 25 Corsi 29 Maressa, 36 Rabuffi, 80 Chiabotto, 92 Chianese. All. Nisticò

Carpi (3-4-2-1): 1 Sorzi; 6 Panelli (64′ Lombardi), 19 , 4 Zagnoni; 7 Cecotti, 29 Rosetti, 3 Figoli (74′ Pietra), 2 Verza (54′ Rigo); 11 Casarini, 72 Cortesi (74′ Arcopinto)i; 23 Sall (85′ Stanzani). In panchina: 22 Sacchetti, 90 Perta 16 Tcheuna, 18 Mahrani, 20 Forte, 26 Toure, 33 Pitti, 77 Visani. All. Cassani

Arbitro: Bozzetto di Bergamo