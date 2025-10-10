Chiama il 112 in preda ad una crisi emotiva, rassicurata dai Carabinieri

Torino – Nei giorni scorsi una chiamata arrivata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino ha messo in moto una catena di sensibilità e professionalità. Dall’altra parte del telefono, un giovane adolescente, in un momento di fragilità emotiva, ha trovato un interlocutore capace di ascoltarla e darle conforto. L’operatore in servizio , comprendendo la delicatezza della situazione, ha instaurato un dialogo calmo e rassicurante, costruendo un clima di fiducia con la ragazza. Il Militare è riuscito a tranquillizzarla, fino all’arrivo della pattuglia presso la sua abitazione. I Carabinieri intervenuti hanno verificato che la giovane fosse in buone condizioni, proseguendo il colloquio per offrirle un sostegno emotivo. L’intervento si è concluso positivamente anche grazie alla collaborazione della famiglia, che ha accolto con riconoscenza la presenza dei militari. Un episodio che testimonia l’importanza dell’ascolto e della vicinanza delle forze dell’ordine, in particolare verso i più giovani, spesso in difficoltà e alla ricerca di un punto di riferimento.