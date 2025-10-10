Maxioperazione anti droga a Genova

Genova – E’ scattata all’alba a Genova una maxioperazione antidroga della Polizia locale, che ha portato all’arresto di venti persone con l’accusa di traffico di cocaina e crack. L’azione, condotta con il supporto di oltre 80 agenti e unità cinofile, ha interessato diverse zone della città, in particolare il centro storico e il quartiere di Sampierdarena. Al vertice dell’organizzazione ci sarebbe una coppia di coniugi senegalesi domiciliata nel centro storico, che fungeva da punto di riferimento per il rifornimento degli spacciatori attivi nei caruggi e nella zona del porto antico.Gli agenti hanno documentato come lo spaccio avvenisse spesso alla presenza della figlia neonata della coppia, con la sostanza nascosta sia addosso ai genitori sia nella cucina del locale. Una volta riforniti, i pusher raggiungevano le aree più frequentate del centro storico, tra via di Pré e la Darsena, per le consegne ai clienti. Durante l’indagine sono stati effettuati arresti in flagranza e sequestrati droga e denaro contante.