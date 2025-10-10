Proseguono le indagini sulla persona trovata morta in Via De Amicis

Alessandria – Non sono ancora state rese note le generalità dell’uomo ritrovato morto nel suo appartamento in via De Amicis. Nel quartiere Cristo la notizia è rimbalzata in fretta. Secondo alcune indiscrezioni, l’alloggio dove il soggetto è stato trovato privo di vita, si trova al piano terra dello stabile al civico 27. Sarebbe composto da una cucina, un soggiorno e il bagno. Ma non è dato sapere dove sia stata rinvenuta la salma. Le persiane del piccolo appartamento sono rimaste chiuse per qualche giorno. Qualcuno a inizio settimana avrebbe visto una persona recarsi proprio in quell’alloggio, facendosi annunciare da una telefonata e non dallo squillo del campanello. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se si tratti di un malore o di qualcosa di diverso. Il magistrato ha disposto l’esame autoptico che verrà effettuato presso l’obitorio di Tortona.