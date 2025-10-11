Calcio Serie C – Secondo pareggio a reti inviolate per il Novara

Gorgonzola (Giana Erminio – Novara 0-0) – Secondo pareggio consecutivo per il Novara che è ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Partita equilibrata con entrambe le squadre che potevano portare a casa i tre punti, pareggio giusto per ciò che si è visto in campo. Il Novara più pericoloso nel primo tempo mentre la Giana si è risvegliata nella ripresa sfiorando a più riprese il gol. Succede poco nel primo tempo: la Giana passa in vantaggio, conclusione di Akammadu di testa, sulla respinta insacca Gabbiani ma il Var annulla la rete per un tocco di mano dell’attaccante. Sul finale occasione per Donadio su punizione con la palla che scheggia la parte alta della traversa. Prossima sfida per il Novara nel prossimo week-end contro l’Arzignano in casa.

Giana Erminio (3-5-2): 1 Zenti; 26 Previtali, 6 Ferri (66′ Piazza), 27 Alborghetti; 33 Albertini (61′ Colombara), 20 Renda (60′ Occhipinti), 10 Lamesta, 14 Marotta, 24 Ruffini; 9 Akammadu (66′ Capelli), 97 Gabbiani (82′ Lischetti). In panchina: 22 Mazza, 3 Nucifero 8 Nelli, 19 Duca 90 Vitale. All.Espinal

Novara (4-3-2-1): 1 Boseggia; 72 Agyemang, 26 Lorenzini, 5 Bertoncini, 70 Valdesi; 36 Arboscello (77′ D’Alessio), 19 Collodel, 99 Basso (46′ Di Cosmo); 7 Lanini (54′ Da Graca), 10 Donadio (76′ Ledonne); 90 Perini (53′ Morosini). In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 4 Malaspina, 6 Citi, 21 Ranieri , 15 Khailoti, 17 Dell’Erba, 65 Cortese. All. Zanchetta

Arbitro: Bianchi di Prato