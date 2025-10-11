Calcio Serie C – Torna alla vittoria l’Alcione Milano, 0-2 a Crema

Crema ( Pergolettese – Alcione Milano 0-2) – Torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive l’Alcione Milano e lo fa a spese della Pergolettese a Crema. Un0 0-2 che certifica la superiorità della squadra di Cusatis contro una squadra che fino a qui ha ottenuto poco. Gli ospiti passano già all’11: giocata di Pitou che abbassa il suo baricentro, controlla e serve in verticale Bright che, indisturbato, arriva al limite dell’area e trova l’angolino alla destra di Doldi, incolpevole. Al 65′ il raddoppio: punizione da favola di Renault che si infila sotto il sette. La squadra di casa ha giocato per più di un’ora in inferiorità numerica a causa del rosso diretto a Parker. La squadra lombarda ha avuto diverse occasioni per chiudere la partita che però non sono state sfruttate mentre la Pergolettese ha creato poco e male. Prossima partita per l’Alcione Milano contro L’Inter U23 Domenica prossima.

Pergolettese – Alcione Milano

Gol: 11’pt Bright; st 65′ Renault

Pergolettese(4-3-3): 22 Doldi; 27 Aidoo (84′ Padalino), 26 Bane, 14 Lambrughi, 33 Capoferri (73′ Pala); 21 Careccia, 4 Arini, 6 Dore (66′ Tremolada); 7 Tomaselli (46′ Corti), 9 Parker, 77 Pessolani (72’Ferrandino). In panchina. 1 Cordaro, 12 Finardi, 3 Antolini, 10, 13 Benvenuto, 30 Papa, 32 Di Gesù 76 Roversi, 82 Sartori. All. Curioni

Alcione Milano (4-3-3): 27 Agazzi; 25 Pirola, 6 Ciappellano, 5 Miculi (72′ Giorgeschi), 73 Scuderi; 18 Lopes (71′ Invernizzi), 23 Galli (57′ Lanzi), 70 Bright (46’Renault); 11 Morselli, 29 Samele (71’Marconi), 10 Pitou. In panchina: 1 Cecchini, 3 Chierichetti, 8 Muroni, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 21 Olivieri, 31 Marconi, 33 Invernizzi, 65 Giorgeschi, 94 Bertolotti. All. Cusatis

Arbitro: Pacella