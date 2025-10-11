Controlli a tappeto della Polizia in stazione e nei giardini pubblici

Alessandria – La Polizia di Stato di Alessandria ha intensificato il suo impegno in diverse zone critiche del capoluogo. Tra i punti sotto la lente di ingrandimento la Stazione di Alessandria e i vicini giardini, sottoposti a controllo Martedì sera. Grazie anche all’aiuto della Polfer di Alessandria sono stati controllati 89 soggetti, di cui 31 con precedenti, e 14 veicoli. Nel corso delle attività sono stati trovati, abbandonati nel parco, 48 grammi di hashish, mentre un cittadino è stato invece sorpreso con medicinale psicotropo, il Rivotril, e quindi denunciato. I Poliziotti hanno infine allontanato un cittadino con precedenti perchè fermato in una delle zone rosse istituite in città.