Evacuato un appartamento a causa di un incendio

Cornaredo (Mi) – Una famiglia distrutta dall’incendio che questa notte ha divorato un appartamento. Dalle prime indiscrezioni le fiamme sarebbero divampate dalla camera del figlio. Le vittime del rogo sono: Benita Laria, Carlo Laria e Carmela Greco, un’intera famiglia rimasta vittima dell’incendio nell’appartamento del palazzo di via Cairoli. Nel frattempo continua il lavoro di messa in sicurezza dello stabile. Come detto dal sindaco, l’amministrazione si sta muovendo per cercare una sistemazione agli inquilini evacuati. L’edificio infatti è stato reso inagibile. I Carabinieri di Corsico hanno il compito di capire le origini dell’incendio.