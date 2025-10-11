Volley B1 – Buona la prima per l’Alessandria Volley

Alessandria (Alessandria Volley – Pallavolo Florens Vigevano 3-2) – L’Acrobatica Alessandria vince la prima gara del campionato per 3-2 ai danni della Vigevano Florens. Partita spettacolare che si chiude al 5 set dopo che le ragazze di Napolitano erano andate sotto per 1-2, hanno recuperato e vinto al tie-break per 18-16. Due punti importantissimi contro una delle big del campionato che ha avuto la forza di passare avanti salvo poi cedere al recupero dell’Alessandria. L’Alessandria debutta all’esordio in Serie B1 con una convincete vittoria e lo fa davanti al suo pubblico in un Palacima pieno.

Alessandria Volley – Pallavolo Florens Vigevano

Parziali: 25-18/ 24-26/14-25/ 25-19/ 18-16

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. All. Napolitano

Pallavolo Florens Vigevano: 14 Beretta, 15 Gullì, 4 Soffiato, 10 De Bortoli, 12 Banfi, 13 Valli, 17 Ferravante, 3 Rossi, 7 Bellinzona, 8 Deambrogio. All. Colombo