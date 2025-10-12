Basket Serie A – Milano rialza la testa battendo Varese

Masnago (Openjobmetis Varese – Olimpia Milano 61-94) – Dopo i passaggi a vuoto all’esordio contro Tortona e in Eurolega contro il Monaco, l’Olimpia si presenta a Varese con la massima concentrazione, scappa fin dal primo quarto e poi controlla senza grandi problemi nel prosieguo della partita. Ottime prestazioni da parte di Brown (13 punti e 6 assist), e Brooks (20 punti) per Milano, mentre a Varese non basta la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Nkamhoua. L’inizio partita dell’Olimpia è lanciatissimo, con il differenziale in termini di fisicità che appare subito cospicuo e si traduce nel dominio a rimbalzo degli ospiti, che all’intervallo lungo vincono la battaglia a rimbalzo per 27-11 e chiudono in vantaggio 50-32. Milano sfrutta bene le rotazioni molto più profonde e l’assenza di un lungo di peso tra gli avversari, mettendo le mani sulla partita già al termine del secondo quarto. Al rientro in campo Milano controlla il gioco mantenendo un vantaggio ben oltre la doppia cifra, Varese ha un sussulto nel terzo quarto con la schiacciata di Moore, che però non riesce a scuotere i compagni e i padroni di casa iniziano l’ultimo quarto sotto 52-74. I 10′ finali servono solo a rendere più rotondo il punteggio in favore dell’Olimpia, che si gode le prestazioni di Brown e Ellis decisivi nel primo strappo milanese e di un Brooks migliore in campo con 20 punti.

Openjobmetis Varese – Olimpia Milano

Parziali: 17-28/15-22/29-24/9-20)

Openjobmetis Varese: Alviti 4, Moore 12, Villa, Assui 5, Nkamhoua 16, Librizzi 13, Bergamin, Ladurner, Moody, Prato, Freeman 11. Coach Kastritis

Olimpia Milano: Mannion 9, Brown 13, Ellis 12, Booker 7, Tonut 3, Bolmaro 11, Brooks 20, Ricci 6, Flaccadori 2, Diop 2, Shields 6, Dunston 3. Coach Messina

Arbitri: Lanzarini – Bongiorni – Noce