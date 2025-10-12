Basket Serie b Interregionale – Sconfitta per il Gulliver Derthona, vince Oleggio

Boffalora Sopra Ticino (Magic Oleggio – Gulliver Derthona 71-61) – A Boffalora Sopra Ticino Tortona commette un passo falso e ad avere la meglio sono i padroni di casa della Oleggio Basket. Ottima partenza del Derthona che detta il gioco ai danni di Oleggio partendo subito forte sfruttando le diverse palle perse dei padroni di casa. La risposta dei Biancorossi non si fa attendere e Tortona concede un break che mette Oleggio a ridosso nel punteggio. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 34-35 in favore dei Leoni. Derthona subisce il rientro in campo di Oleggio, trovandosi per la prima volta in svantaggio (38-37). Il momento no del Gulliver continua sprofondando sulla doppia cifra ed entrando negli ultimi 10′ di gioco sul 52-42 per i Biancorossi. Derthona non molla e accorcia il divario a soli due possessi con il duo Di Meo – Josovic (54-50) ad inizio quarto periodo. Il buon momento Bianconero non dura molto permettendo ai padroni di casa di stare al comando e allungare, sprofondando nuovamente a -10 a pochi secondi dal termine. Finisce quindi con il risultato di 71-61 per i padroni di casa siglando anche la seconda sconfitta in campionato per il Gulliver Derthona. Prossimo appuntamento per il Gulliver Derthona, con la quarta giornata di Serie B interregionale, è Sabato 18 Ottobre in trasferta a Olgiate contro Marnate.

Magic Oleggio – Gulliver Derthona

Parziali: (15-18/34-35/42-52)

Magic Oleggio: Toffanin 4, Miccoli 11, Chauveau 3, Gulic 3, Youssef 2, Jovanovic 17, Cortellino 4, Ceccato 6, Grassi 6, Costaglione 2, Restelli 13. Coach Cardelli

Gulliver Derthona: Di Meo 20, Fogliato 5, Bottelli 5, Bresciani 8, Borasi, Bellinaso 4, Coulibaly 7, Solazzi, Josovic 9, Taverna 3. Coach Talpo

Arbitri: Bavera, Negri