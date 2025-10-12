Calcio Eccellenza – Vittoria in rimonta per i Grigi

Alessandria ( Alessandria – San Domenico Savio 3-1) – E sono sei. Sei vittorie di fila, un tris di gol, Diop, Boveri e Piana, che si sblocca anche in campionato. San Domenico Savio ko, il primato è solidissimo, miglior battesimo non poteva esserci per le nuove maglie. Dopo lo spavento nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio, ma subito ripresi, i Grigi partono forte nel secondo tempo ed ottengono il vantaggio per 2-1 già al 2’st con Boveri che, di sinistro, chiude al meglio una azione ben imbastita da Picone. Al 18’st l’Alessandria va vicinissima al tris con Diop che coglie la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Nicco. Nella fase centrale della frazione gli ospiti fanno correre qualche brivido ai Grigi che, malgrado le occasioni create, non riescono a chiudere la gara. La formazione di Merlo riesce comunque a controllare fino al termine e trova il terzo gol nei minuti di recupero con Piana che gira a rete un assist di Cocioubanou

Alessandria – San Domenico Savio

Gol: pt 20′ Sow, 30′ Diop; st 2′ Boveri, 47’Piana

Alessandria: Menino, Cesaretti, Boveri, Tos, Cirio, Pellegrini, Picone ( 37’st Ventre), Nicco, Diop, Morganti (19’st Coicobanou), Cargiolli (22’st Piana). In panchina: Sisella, Straneo, Merlo, Grandoni, Robbia, Costanzo. All. Merlo

San Domenico Savio: Corradino, Gissi (33’st Ojeake), Lumello, Lanfranco, Filipi, Gjoni (15’st Jupa), Cisse (33’st Hotaj), Pianetti (36′ st Paolin), Brocchi 83’st Del Monte),Sow, Orlando. In panchina: Qunnissi, Varbella, Lanfranco, Breshak. All. Pozzatello

Arbitro: Apicella di Novara