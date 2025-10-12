Calcio Serie C – Seconda vittoria in campionato per l’Atalanta U23

Cosenza (Cosenza – Atalanta U23 1-2) – Seconda vittoria stagionale per l’Atalanta U23 che esce dallo stadio San – Vito Gigi Marulla con un 2-1 conquistato nei minuti finali. La truppa di Buscè ritrova la via della sconfitta ancora tra le mura amiche dopo sei giornate di campionato e scivola al sesto posto in classifica a quota 15 punti con la vetta distante adesso sette lunghezze. I ragazzi di Bocchetti, invece, tornano a sorridere un mese e mezzo dopo abbandonando il penultimo posto. Al 23′ passano gli ospiti: cross dal fondo di Navarro per la frustata di testa di Misitano che sfugge alla marcatura di Caporale e non lascia alcuno scampo da due passi a Vettorel. A 20′ dal termine pareggia il Cosenza: sombrero di Achour su Navarro che poi prova a tenere botta, ma perde il duello fisico con la giovane punta Rossoblù che a due passi dalla porta fredda Vismara e rimette il discorso in equilibrio dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Al 90′ quando sembrava che la partita finisse in parità, l’Atalanta u23 segna il gol che decide l’incontro: Cissè va dal fondo e mette il cross in mezzo per il velo di Camara che favorisce Simonetto: il tre Nerazzurro arriva di gran carriera dentro l’area e trafigge Vettorel.

Cosenza – Atalanta U23

Gol:pt 23′ Misitano; st 73′ Achour, 90′ Simonetto

Cosenza (4-3-2-1): 22 Vettorel; 16 Ricciardi, 17 Caporale, 20 Dametto, 11 D’Orazio (46′ Ferrera); 28 Kouan (71’Achour), 77 Langella, 10 Garritano (46’Contiliano); 34 Florenzi, 7 Cannavò (46′ Cimino); 30 Mazzocchi (90′ Beretta). In panchina: 1 Pompei, 3 Barone, 5 Contiero, 6 Dalle Mura, 21 Ragone, 32 Rocco, 71 Mazzulla, 99 Novello. All. Buscè

Atalanta U23 (3-4-2-1): 95 Vismara; 37 Navarro, 6 Comi, 18 Guerini (72’Plaia); 3 Simonetto, 47 Levak, 7 Manzoni (72′ Pouanga), 25 Steffanoni; 99 Vavassori (88’Camara), 80 Mencaraglia; 9 Misitano (57′ Cissè). In panchina: 17 Torriani, 22 Sassi, 23 Tornaghi, 28 Parmiggiani, 27 Artesani, 20 Bono, 40 Colombo, 68 Fiogbe, 82 Lonardo. All. Bocchetti

Arbitro: Cappai di Cagliari