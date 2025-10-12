Calcio Serie D – Sonora sconfitta per il Derthona contro il Chisola

Vinovo ( Chisola Calcio – Derthona 3-1) – Arriva una sconfitta per il Derthona che perde contro il Chisola per 3-1. Tre punti preziosi per il Chisola che grazie a questo successo sale a quota 17 punti rimanendo in scia al Vado, mentre i Leoncelli rimangono fermi a quota 7. Al 21′ il Chisola passa in vantaggio: Rizq sfrutta un lancio lungo dalle retrovie per liberarsi della marcatura del suo avversario e freddare Cizza per il vantaggio dei torinesi. Qauttro minuti dopo arriva subito il raddoppio con Favale che ben appostato sul secondo palo insacca. Nella ripresa i Leoncelli accorciano le distanze facendo incassare al Chisola il primo gol in campionato: a segnare è Scalzi che con un tiro dal limite supera Pedone. Ancora Derthona con il sinistro da fuori di Scalzi sugli sviluppi di un corner alto non di molto. Alla mezz’ora Gilli serve D’Antoni che ben appostato a centro area sciupa una buona occasione. Nel finale è Scienza di testa a siglare la rete che chiude la sfida sul 3-1 finale.

Chisola Calcio – Derthona

Gol: pt 21′ Rizq, 24′ Favale; st 47′ Scalzi, 90′ Scienza

Chisola (4-4-3): Pedrone; Casazza (45’st Scalzi), Scarpetta, Benedetto, Rosano; Ozara, D’Iglio, Azizi (43’st Ciccone), Rizq (45 st Marmo); Favale (38’st Scienza), Rastrelli (15’st Guzman). All. Ascoli

Derthona (3-4-3): Cizza; Gilli, Arcidiacono, Nobile (17’st La Cava); Nani, Gerbino (40’st Robotti), Perez, De Simone (29’st Patti); Scalzi, Buongiorno (17’st D’Antoni), Taverna (20’st Tocila). All. Buttu

Arbitro: Trombello di Como