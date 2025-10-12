Calcio Serie D – Vince al 90’ la Valenzana contro l’Imperia

Valenza ( Valenzana Mado – Imperia 2-1) – Vittoria al fotofinish per la Valenzana che conquista i tre punti al 90’grazie ad una rete di Montini. Dopo 20’subito il gol di Montini: palo di Doria con un tiro a giro dalla sinistra, cross dalla destra e colpo di testa vincente di Montini. Al 41′ pareggia l’Imperia: cross di Busato dalla destra e perentorio stacco di Idaro che di testa insacca sotto la traversa. Nel finale Conti e Di Bello vanno vicinissimi al gol, poi all’ultimo minuto Insolito lascia i compagni in dieci e nel recupero arriva la beffa, con una indecisione tra portiere e difesa che costa davvero cara. Trionfo importantissimo per la Valenzana che ottiene la sua seconda vittoria in campionato e lo fa nella maniera migliore davanti al suo pubblico.

Valenzana Mado – Imperia

Gol: pt 20′ Montini, 41′ Idaro; st 91′ Montini

Valenzana Mado: Sattanino, Saidi, Dioh, Greco (62′ Manasiev), Maione (81′ Toniato), Doria ( 62′ Ciliberto), Montini, Ragni (50′ Massaro), Ciletta, Venneri, Bosco (62′ Ceccarini). In panchina: Canegallo, Chelli, Amato, West. All. Pellegrini

Imperia: Agostino, Di Giosia (84′ Khelifi), Bresciani (80′ Ramires), Galliani, Lopez ( 69′ Di Bello), Guida, Insolito, Idaro (77′ Loporcaro), Conti (58′ Casagrande), Anzalone, Busato. In panchina: Rossi, Labonia, Freccero, Piccinin. All. Riolfo

Arbitro: Augello di Agrigento