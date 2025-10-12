Trasporta 100 chili di cavi di rame, denunciato dai Carabinieri

San Martino Siccomario (Pv) – I Carabinieri di San Martino Siccomario hanno denunciato un uomo di Pavia per ricettazione, dopo aver ritrovato nella sua auto circa 100 chili di cavi di rame e fibra ottica, probabilmente rubati nella zona. L’episodio è avvenuto nella notta del 10 Ottobre, durante un controllo notturno contro i reati predatori. I Militari hanno notato un’ auto sospetta aggirarsi per il centro abitato e, una volta fermata, hanno scoperto il materiale all’interno del veicolo. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza dei cavi, che sono stati sequestrati. Proseguono le indagini per individuare i proprietari del rame e chiarire l’origine del furto.