Basket Serie A – Vittoria all’esordio nel nuovo Palazzetto, battuta Treviso

Tortona (Bertram Tortona – Nutribullet Treviso 107-95) – Inizia una nuova era per le Bertram Derthona, scesa in campo per la prima volta in gara ufficiale nella nuova Arena nel complesso Cittadella dello Sport, la casa della pallacanestro tortonese. Dopo l’esordio casalingo da sogno contro Milano in trasferta, la stagione casalinga dei Bianconeri comincia nel migliore dei modi, vincendo 107- 95 davanti ai propri tifosi contro Treviso di Rossi, sconfitta all’overtime nella prima di campionato contro Brescia. E’ dunque la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Fioretti, ora attesa dalla trasferta contro Trento in programma il 19 Ottobre alle 16:00. Parte forte Treviso, che va avanti 10-2 grazie all’intesa Ragland e Stephens. La Bertram cresce con il passare del tempo nel primo quarto, alza l’intensità difensiva e corre in contropiede, fino a toccare il meno tre dopo una tripla di Rismaa che scalda il pubblico. Treviso conduce 29-24 dopo il primo quarto. Il Derthona approccia perfettamente il secondo quarto: dopo meno di tre minuti arriva il primo vantaggio della partita con una tripla di Hubb. Nonostante l’ottimo Stephens, la Bertram mantiene il controllo della gara e va all’intervallo sul 57-47. Nel terzo quarto la Bertram tocca il massimo vantaggio di più 14, Treviso reagisce e riduce lo svantaggio sul 79-71 dopo un canestro di Chillo. Da lì in poi Baldasso e Rismaa confezionano l’85-73 con cui si va all’ultimo periodo. Una tripla di Baldasso restituisce il più 14 al Derthona ad inizio quarto. Mantenendo il vantaggio nel finale e sfondando quota 100 punti, il Derthona si gode la seconda vittoria di fila con sei giocatori in doppia cifra.

Bertram Tortona – Nutribullet Treviso

Parziali: 24-29/57-47/85-73

Bertram Tortona: Vital 20, Hubb 5, Gorham 12, Manjon 15, Pecchia 4, Chapman 5, Di Meo, Tandia, Baldasso 16, Olejniczak 8, Biligha 10, Rismaa 12. Coach Fioretti

Nutribullet Treviso: Ragland 12, Abdur – Rahkman 18, Guerrini, Torresani, Miaschi 9, Pinkins 11, Chillo 9, Guidolin, Stephens 16, Pellegrino, Olisevicius 20, Spinazzè. Coach Rossi

Arbitri: Baldini di Firenze, Galasso di Siena, Miniati di Firenze