Basket Serie A2- Sconfitta per l’Urania Milano contro Bergamo

Treviglio ( Blu Basket Bergamo – Urania Milano 77-69) – La partita è stata condizionata dall’espulsione del centro americano Dustin Hogue dopo appena 14 minuti di gioco. Gara inizialmente in salita, contro un avversario forte come Milano, che ha avuto nella prima frazione 16 punti da un incontenibile Taylor. Bergamo è stata sotto fin dalle prime battute, con un baratro in cui rischiava di crollare a tre minuti dall’intervallo, sotto 23-35: paradossalmente però proprio l’espulsione di Hogue ha dato una sferzata di rabbia agonistica alla squadra ‘blu’, che ha stretto le maglie difensive e accorciato all’intervallo sul 33-37. A seguire un nuovo allungo milanese sul 39-47, ma la Gruppo Mascio Bergamo ha poi ribaltato l’inerzia della serata con i canestri di Harrison (24 alla fine), Lombardi (17) e Loro (15), e una grande difesa di squadra, ha chiuso davanti alla fine del terzo periodo (55-54) per poi scappare progressivamente nell’ultimo quarto fino ad avere un vantaggio in doppia cifra di scarto per un finale in controllo.

Blu Basket Bergamo – Urania Milano

Parziali: 19-22/14-15/ 22-17/22-15

Blu Basket Bergamo: Harrison 24, Lombardi 17, Loro 15, Udom 7, Bossi 5, Bogliardi 4, Hogue 3, Nobili 2, Piccirilli 0, Bartoli 0, Guiducci 0, Bosso 0. Coach Zanchi

Urania Milano: Taylor 26, Gentile 13, Sabatini 8, Lupusor 7, Cavallero 5, D’Almeida 4, Gamble 3, Abega 2, Amato 1, Rashed 0, Lo Martire 0, Bracale 0. Coach Bizzozero