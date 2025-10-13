Basket Serie A2 – Torna al successo Basket Torino, battuta Livorno

Torino (Basket Torino – Libertas Livorno 77-72) – Torna al successo la Reale Mutua Basket Torino di coach Paolo Moretti: il gruppo gialloblù esce bene dal primo periodo negativo della stagione, rialzandosi dopo due sconfitte consecutive e trovando la vittoria davanti al proprio pubblico contro un avversario in grande forma come la Libertas Livorno, che arrivava al Pala Gianni Asti dopo tre vittorie consecutive. Una partita ad alta intensità da cui alla fine Torino è uscita vincente, resistendo ai pericolosi tentativi di rimonta degli ospiti. I Gialloblù hanno potuto contare sulle iniziative di Federico Massone (21 punti) e MaCio Teague (18), ma nel finale è stata determinante l’energia sotto canestro di Robert Allen (21 punti e 15 rimbalzi) per mettere in cassaforte la vittoria per 77-72.

Basket Torino – Libertas Livorno

Parziali:17-20/29-18/13-17/18-17

Basket Torino: Allen 21, Massone 21, Teague 18, Bruttini 5, Schina 5, Severini 4, Tortù 3, Cusin 0, Stazzonelli 0, Zucca 0, Coach Moretti

Libertas Livorno: Woodson 21, Tozzi 19, Valentini 11, Tiby 10, Filloy 5, Possamai 4, Filoni 2, Piccoli 0, Fantoni 0, Pacitto 0. Coach Diana