Basket Serie B – Rimandata la prima vittoria stagionale per il Monferrato, passa Agrigento a Casale

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Moncada Agrigento 57-61) – Niente da fare per il Monferrato Basket che non trova la prima vittoria stagionale. Vince Agrigento al termine di una partita non spettacolare ma intensa e combattuta, tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la classifica. Al Palaenergica Paolo Ferraris passa Agrigento con il punteggio di 57-61, al termine di una gara dai due volti: primo tempo di marca siciliana, secondo parte di orgoglio e carattere per il Monferrato basket, che nel finale ha accarezzato il sogno della vittoria. L’avvio è tutto degli ospiti, più precisi e concreti nei primi minuti: il primo quarto si chiude 14-21, con Martinoni autore delle giocate più ispirate. Nel secondo periodo Agrigento allunga fino a più 10 all’intervallo, sfruttando le difficoltà offensive dei Rossoblù e qualche errore di troppo ai liberi. La reazione del Monferrato arriva nella ripresa: più intensità difensiva, più movimento di palla e maggiore convinzione L’uscita prematura dal campo di Martini segna l’inizio della rimonta Rossoblù. Rupil e Guerra segnano da fuori, Martinoni è implacabile. A un minuto dalla sirena la tripla di Martinoni vale il sorpasso. Nel finale bravi gli ospiti a trovare due canestri pesanti che decidono la contesa. Rimane a quota zero il Monferrato Basket, questa settimana doppio impegno: prima Mercoledì in casa contro Fiorenzuola poi Domenica a Desio.

Monferrato Basket – Moncada Energy Agrigento

Parziali: 14-21/12-15/14-13/17-12

Monferrato Basket: Martinoni 20, Rupil 11, Caglio 6, Guerra 5, Zangheri 5, Marcucci 4, Basta 3, Mossi 2, Osagie 1, Dia 0, Iacorossi 0, Flueras 0. Caoch Corbani

Moncada Agrigento: Querci 21, Martini 10, Grani 10, Viglianisi 7, Zampogna 6, Cagliani 5, Carta 2, Chiarastella 0, Orrego 0, Ambrogio 0. Coach Cagnardi