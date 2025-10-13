Calcio Serie C – Sconfitta amara per la Pro Vercelli che perde a Trento per 1-0

Trento (Trento – Pro Vercelli 1-0) – Sconfitta amara per la Pro Vercelli che cede a Trento per 1-0. Partita equilibrata fin dai primi minuti con le due squadre che si studiano e creano occasioni da rete: prima ci prova Comi di testa su assist di Burruano poi è il turno di Capone con una conclusione dal limite dell’area di rigore. Al 21′ i padroni di casa trovano il gol partita: azione insistita del Trento con Maffei che sulla sinistra ruba palla a Sow e appoggia per Sangalli che dal limite prende la mira e fa partire un preciso tiro a giro con il destro che non lascia scampo a Livieri. Dopo la rete subita si sveglia la Pro: Burruano e Sow impegnano in un doppio intervento Tommasi che sul primo tiro si rifugia in angolo mentre sul secondo la palla scheggia la traversa ed esce. Nel secondo tempo gli ospiti si scoprono in cerca della rete del pareggio senza però riuscire ad essere pericolosi, il Trento rimane attento in difesa e si affida a lanci lunghi. Nel recupero le squadre si riversano in avanti ma senza creare ulteriori sussulti.

Trento – Pro Vercelli

Gol: pt 21′ Sangalli

Trento (4-3-3): 22 Tommasi; 27 Triacca (83′ Trainotti), 29 Fiamozzi, 8 Cappelletti, 44 Maffei; 23 Auceli, 5 Sangalli, 10 Giannotti (75′ Mehic); 24 Dalmonte (83’Benedetti), 11 Pellegrini (67′ Ebone), 7 Capone (75’Chinetti). In panchina: 12 Rubboli, 31 Malinverni, 3 Menconi, 4, 28 Corradi, 38 Corallo, 70 Calzài, 74 Tarolli, 14 Fossati. All. Tabbiani

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri, 29 Pino (80′ Coppola), 3 Coccolo, 5 Marchetti, 18 Piran (58′ Carosso); 8 Burruano (71′ Rutigliano), 30 Huiberts (57’El Bouchataoui), 14 Iotti; 21 Sow (58′ Sow), 25 Comi, 7 Mallahi. In panchina: 1 Passador, 12 Lancellotti, 19 Furno, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 24 Emmanuello, . All. Santoni

Arbitro: Dasso