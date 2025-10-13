Calcio Serie D – Vittoria esterna per l’Asti a Romentino

Calcio Serie D – Vittoria esterna per l’Asti a Romentino

Romentino ( Novaromentin – Asti 0-2) – Vittoria esterna per l’Asti che ha superato al Beretta- Muttini di Romentino i padroni di casa della Novaromentin per 0-2. Un successo prezioso quello ottenuto dalla squadra di mister Cascino che si porta così in classifica a quota nove punti mentre i padroni di casa rimangono fermi a quota sei. Dopo una buona partenza i ragazzi di Cascino passano al 22′ : gol di Mancini sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa i Verderossbianchi provano a reagire ma arriva il raddoppio ospite con il colpo di testa di Pisciotta al 18′. Non bastano alla Novaromentin le occasioni create nel finale, tra cui un paio di spunti pericolosi di Catania, per riaprire il match.

Novaromentin – Asti 

Gol: pt 22′ Mancini; st 63′ Pisciotta

Novaromentin : Gadda, Pedrazzini (63’ Pompilio), Silvestri, Catania, Longo, Gozzo (85’ Valenti), Mindruta (57’ Pomoni), Rettore, Tunesi, Cenci (63’ Crivelli), Martiner (61’ Bertelegni). In panchina: Santarelli, Pompilio, De Lorenzis, Bignoli, Bertelegni, Valenti, Crivelli, Pomoni, Bellingardo. Allenatore: Marco Molluso

Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Chillemi, Soplantai, Pisciotta (75’ Ferrari), Garcia, Cirillo (84’ Ortolano), Podestà (65’ Gatto), Mancini. In panchina: Costantino, Isoldi, Bresciani, Gatto, Ferrari, Ortolano, Vanegas, Bonora, Erbini. Mister: Camillo Cascino

Arbitri: Giovanni Matteo (Sala Consilina), Luca Casula (Carbonia), Stefano Sibilio (Brindisi)

 

