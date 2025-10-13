Incidente in moto, portato in Ospedale in Codice Rosso

Genova – Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 22 di Domenica 12 Ottobre in Piazza Giusti a San Fruttuoso. Sul posto, oltre alla Polizia locale anche la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 3 e un’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino. La Polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto appreso si è trattato di un incidente autonomo nel quale risulta coinvolto solo il mezzo a due ruote, condotto dall’uomo, che sarebbe risultato positivo al pre-test per verificare la presenza di alcol nel sangue.