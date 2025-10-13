Nuove acquisizioni per l’azienda Guala

Alessandria – Il colosso Guala si è espanso grazie ad una serie di acquisizioni: nel 2022 l’italiana Labrenta, l’anno dopo la cinese Yibin Fengyi Packaging e quest’anno ha inaugurato due nuovi stabilimenti, uno in Nigeria e l’altro in Scozia. E’ di queste ore l’annuncio di altre due operazioni importanti: l’acqusizione di Metal Crowns, gruppo dei tappi a corona e in plastica dell’Africa Orientale, e quella dell’austriaca Kwk, che segna l’ingresso nel mercato farmaceutico delle chiusure in plastica. Ad oggi la multinazionale Guala, fondata 70 anni fa ad Alessandria, è un’azienda con un fatturato di 876 milioni, 37 stabilimenti nel mondo, presenza commerciale in oltre 100 paesi, oltre 5mila dipendenti. Insomma è una delle maggiori aziende italiane e il tutto partendo da un particolare sottovalutato: i tappi di plastica e di alluminio. Andrea Lodetti, 54 anni, è da Dicembre il il nuovo amministratore delegato di Guala: grazie alle varie acquisizioni – dice Lodetti – l’azienda è ai massimi storici, soprattutto per il fatto che lo scorso anno è entrata a far parte del gruppo la Astir Vitogiannis, attiva nei tappi a corona, nonchè leader sul mercato per birre, soft drink e vari tipi di bevande.