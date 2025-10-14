Basket Eurolega – Sconfitta in Germania per l’Olimpia Milano

Monaco di Baviera ( Bayern Monaco – Olimpia Milano 64-53) – Terza sconfitta consecutiva su quattro partite giocate in Eurolega. L’Olimpia cede in Germani al Bayer Monaco per 64-53. Il punteggio basso è indice di poco spettacolarità offensiva e tanto gioco difensivo. Parte forte Milano con una tripla di Shields, Baldwin e Lucic recuperano ma Milano non molla e chiude il primo quarto sotto 16-14. Nel secondo quarto salgono le percentuali da tre con Milano che accelera fino a chiudere il parziale avanti 28-33. Nel secondo tempo gli ospiti non reggono lo strapotere del Bayern sotto canestro e soffrono le triple di Baldwin e Obst. Finisce 46-40. Nell’ultimo periodo prova la rimonta Milano ma il Bayern è attento in difesa e concede poco. Milano ci ha provato fino alla fine ma la superiorità dei padroni di casa è stata evidente. Prossimo impegno Giovedì A Kaunas in una trasferta complicata per il valore dell’avversario.

Bayern Monaco – Olimpia Milano

Parziali: 16-14/22-19/18-7/18-13.

Bayern Monaco: 22 Mike, 11 Lucic, 33 Mccormack, 4 Rathan – Mayes, 44 Baldwin, 1 Da Silva, 32 Gabriel, 5 Giffey, 21 Hollatz, 10 Jessup. 8 Kratzer, 13 Obst Coach Herbert

Olimpia Milano: 10 Bolmaro, 31 Shields, 6 Booker, 3 Elllis, 2 Brown, 12 Brooks, 25 Diop, 42 Dunston, 23 Guduric, 1 Mannion, 17 Ricci, 7 Tonut. Caoch Messina

Arbitri: Perez, Lezcano