Cercatore di funghi si perde nei boschi, salvato

Quarna Sotto (Vb) – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri nei pressi dell’Alpe Camasca, nel territorio di Quarna Sotto, per il recupero di un cercatore di funghi che si era trovato in difficoltà dopo aver perso il sentiero e il compagno a causa della fitta vegetazione.Il 45 enne, residente nell’alessandrino, è riuscito a collaborare con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Verbania, fornendo la sua posizione esatta tramite un’applicazione sul proprio telefonino. Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 153 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, che ha individuato rapidamente l’uomo e lo ha recuperato in sicurezza, trasportandolo all’Alpe Camasca. Ad attenderlo a terra c’era una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Verbania, che ha collaborato con il personale dell’elicottero per portare a termine l’operazione di salvataggio. L’uomo, in buone condizioni di salute, non ha avuto bisogno di cure mediche.