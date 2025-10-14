La storica casa di riposo di Ovada messa in liquidazione

Ovada (Al) – L’Ipab Lercaro è stato messo in liquidazione per circa 377 mila euro di debiti. La Regione ha provato a ridurre l’indebitamento finanziando una parte della ristrutturazione della casa di riposo. A complicare il tentativo l’opposizione dei sindaci alla vendita dei terreni per l’installazione di un impianto fotovoltaico, operazione che avrebbe portato circa 200 mila euro nelle casse dell’Ipab. La casa di riposo non ha alcun debito con la Proges, gestore per 67 anni della struttura, con un progetto di finanziamento che prevede 6 milioni da parte delle Coop. Altri debiti per 64 mila euro riguardano la gestione della Rsa nel 2024, poi ci sono 112 mila euro di residuo di un mutuo acceso prima del commissariamento e il saldo della caldaia sostituita nel 2022 per mantenere aperta la casa di riposo.