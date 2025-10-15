Basket Serie B – caduta libera del Monferrato che perde anche con Fiorenzuola

Casale Monferrato ( Novipiù Monferrato Basket – Fiorenzuola basket 69-84) – Ancora in cerca della prima vittoria stagionale il Monferrato Basket che cede nel turno infrasettimanale contro Fiorenzuola per 69-84. Partita decisa nel quarto periodo dopo che le due formazioni erano arrivate agli ultimi 10′ sul 56-58. Nel finale Cecchinato prima realizza un tiro da tre e poi con due liberi consecutivi fa quattro punti. Casale che regge contro il Fiorenzuola salvo poi arrendersi negli ultimi 5′ dove gli ospiti hanno preso largo. Miglior realizzatore di giornata Martinoni seguito subito da Guerra e Rupil mentre per il Fiorenzuola un ottimo Cecchinato insieme a Cecchi comandano la classifica punti. Un misto di rammarico e delusione per non avere ancora trovato i primi due punti che rialzerebbero il morale della squadra e muoverebbero la classifica con punti utili per la lotta salvezza. Prossimo appuntamento contro Desio Sabato sera alle ore 20.30.

Monferrato Basket . Fiorenzuola Basket

Parziali: 22-23/47-48/56-58/69-84

Monferrato Basket: 2 Caglio, 4 Basta, 6 Rupil, 8 Iaccorossi, 9 Mossi, 10 Guaroni, 11 Guerra, 14 Martinoni, 16 Zangheri, 18 Flueras, 29 Osagie, 34 Dia, 35 Marcucci, 77 D’Ambrosio- Coach Corbani

Fiorenzuola Basket: 0 Mazburrs, 1 Biorac, 2 Obliubech, 6 Bottioni, 7 Cecchinato, 8 Korsunov, 9 De Zardo, 10 Cecchi, 22 Ceparano, 33 Crespi, 35 Ambrosetti. Coach Del Re

Arbitri: Puccini di Genova, Giordano di Chivasso, Pulina di Buttigliera Alta