Nuovi fermi da parte dei Carabinieri in Liguria

Sestri Levante (Ge) – I Carabinieri della stazione di Sestri Levante, al termine di attività investigative avviate in seguito ad alcuni episodi di furto e tentato furto avvenuti nella cittadina, hanno individuato e denunciato tre cittadini algerini ritenuti responsabili degli episodi delittuosi commessi in altrettanti esercizi commerciali. Sempre i militari della stazione di Sestri Levante hanno denunciato tre ventenni italiani, che, nel giugno scorso, a Bonassola, avevano procurato delle lesioni a un 27enne chiavarese, in seguito a una lite scoppiata per futili motivi. I carabinieri di Chiavari hanno denunciato un 40enne italiano per porto d’armi od oggetti atti a offendere, segnalandolo contestualmente alla locale prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. L’uomo, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due dosi di cocaina e hashish, che i militari hanno sequestrato.